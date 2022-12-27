Во вторник, 27 декабря, на сессии Николаевского городского совета была утверждена программа частичной компенсации многоквартирным домам стоимости генераторов.

Соответствующее решение депутаты поддержали голосованием, сообщают Новости N.

Программа заработает с 15 января 2023 года. Жителям многоэтажек город компенсирует 50% стоимости генератора (но не более 30 тыс. грн). Минимальная мощность прибора должна составлять не менее 3 кВт.

Право на компенсацию имеют все дома, которые приобрели генераторы с 1 июня 2022 года. Заявки на компенсацию должны подавать ОСМД или управляющие компании.

Приобретенные генераторы станут собственностью всех жильцов многоэтажки и могут использоваться по усмотрению жильцов.

В скором времени исполнительный комитет утвердит процедуру оформления компенсации.

Напомним, Львовский горсовет также будет частично компенсировать горожанам вынужденные покупки генераторов.

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