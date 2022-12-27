В Николаеве жителям многоэтажек компенсируют 50% стоимости приобретенных генераторов
Во вторник, 27 декабря, на сессии Николаевского городского совета была утверждена программа частичной компенсации многоквартирным домам стоимости генераторов.
Соответствующее решение депутаты поддержали голосованием, сообщают Новости N.
Программа заработает с 15 января 2023 года. Жителям многоэтажек город компенсирует 50% стоимости генератора (но не более 30 тыс. грн). Минимальная мощность прибора должна составлять не менее 3 кВт.
Право на компенсацию имеют все дома, которые приобрели генераторы с 1 июня 2022 года. Заявки на компенсацию должны подавать ОСМД или управляющие компании.
Приобретенные генераторы станут собственностью всех жильцов многоэтажки и могут использоваться по усмотрению жильцов.
В скором времени исполнительный комитет утвердит процедуру оформления компенсации.
Напомним, Львовский горсовет также будет частично компенсировать горожанам вынужденные покупки генераторов.
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