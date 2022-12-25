В списке стран, помогающих Украине с генераторами, оказался даже Казахстан, имеющий союзнические отношения с Россией.

По крайней мере, так говорит Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины. Ведомство сообщило в Facebook о получении 41 генератора от казахских партнеров. Это стало возможно благодаря межпарламентской группе дружбы "Украина - Казахстан".

Как сообщает МОЗ, генераторы передают в области, находящимися под атаками россиян - Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую.

Напомним, 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах главы государства и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между странами.

Ранее мы писали, что Израиль передал в Херсонскую область 17 генераторов.

Также "Страна" рассказывала, что Чехия и Франция передали Украине сотни генераторов и обогревателей. В частности, 626 обогревателей - 400 для Киева, 226 для Николаева, и 18 агрегатов - 10 для Киева, 8 для Николаева. Мэр Праги заявил, что Украина получит обогреватели, агрегаты и медицинское оборудование на 22 млн чешских крон.