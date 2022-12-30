В пятницу, 30 декабря, в Киеве иранский дрон-камикадзе "Shahed" попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Также поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этаж.

Отмечается, что информации о пострадавших в результате удара дроном нет.

В Офисе президента публикуют фото последствий ночного удара.

Напомним, ночью 30 декабря Киевскую область атаковали дроны-шахиды. По данным главы Киевской ОВА, они метили по объектам энергетики, но предварительно попаданий нет. Силы ПВО сбили беспилотники.

Кроме того, сегодня ночью ВСУ сбили десять беспилотников над территорией Днепропетровской и Запорожской областей.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.