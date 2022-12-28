В среду, 28 декабря, в Ингульском районе Николаева, на территории частного домовладения взорвался кассетный снаряд. В результате пострадала 52-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в своем телеграм-канале.

По данным полиции, российский снаряд долгое время находился в куче мусора в частном дворе. Женщина после уборки на территории решила поджечь мусор. Именно в это время снаряд и сдетонировал. У пострадавшей травмированы ноги. Домашняя собака в результате взрыва погибла.

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