В Офисе президента Украины публикуют фото и видео последствий сегодняшнего прилёта по отелю в Печерском районе столицы.

Соответствующие кадры публикует замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Советник Офиса президента и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что разрушенная ракетным ударом гостиница в Киеве - это "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины и офиса "Укрзализныци".

Также он опубликовал фото гостиницы до и после обстрела.

Напомним, сегодня в трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Есть погибший и раненные.

Масштабная воздушная тревога в Украине продолжается. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.