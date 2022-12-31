В ближайшее время российская армия может нанести новый ракетный удар по Украине.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии, обнародованной в Твиттер-аккаунте.

По ее расчетам, с октября Россия наносит массированные удары каждые семь-десять дней, "пытаясь сокрушить ПВО Украины".

Но сейчас есть вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни - "чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников".

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что следующий ракетный удар РФ может быть более массированным, чем тот, что был 29 декабря.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.