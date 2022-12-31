В результате сегодняшней атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

По его данным, всего уже - восемь пострадавших.

Напомним, сегодня в трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Ранее сообщалось о 5 раненных и погибшем.

Ранее в Офисе президента Украины публиковали фото и видео последствий сегодняшнего прилёта по отелю в Печерском районе столицы.

Масштабная воздушная тревога в Украине продолжается. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.