В Киеве травмирован журналист из Японии. Число пострадавших из-за обстрела столицы увеличилось до 8 человек
В результате сегодняшней атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
По его данным, всего уже - восемь пострадавших.
Напомним, сегодня в трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Ранее сообщалось о 5 раненных и погибшем.
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