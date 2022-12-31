В субботу, 31 декабря, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога в связи с запуском ракет. Сообщают о работе ПВО в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Работу ПВО в Киевской области подтвердил губернатор Алексей Кулеба.

Тем временем, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщает о ракетах над областью и призвал не снимать работу ПВО.

Вместе с тем, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что в воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет. По его словам, возможны повторные запуски. Он призвал оставаться в укрытиях.

Глава Житомирской ОВА сообщает о повторном пуске "Калибров" из акватории Каспийского моря.

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