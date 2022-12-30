Зеленский провел заседание Ставки. Обсуждали восстановление энергосистемы и усовершенствование ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На заседании заслушивались доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям противника в ближайшей перспективе, вопросы обеспечения военных и вопросы усовершенствования ПВО.
Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак России, говорится в сообщении на сайте президента.
Ранее в ВСУ сообщали, что следующий ракетный удар РФ может быть более массированным, чем 29 декабря.
Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.
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