Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседании заслушивались доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям противника в ближайшей перспективе, вопросы обеспечения военных и вопросы усовершенствования ПВО.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак России, говорится в сообщении на сайте президента.

Ранее в ВСУ сообщали, что следующий ракетный удар РФ может быть более массированным, чем 29 декабря.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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