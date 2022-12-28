В Украине после полномасштабного вторжения РФ поражено более 700 объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил замглавы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах", - сказал он.

Всего на данный момент разрушено более 35 тысяч объектов.

Енин отметил, что только за сутки полицейским поступила информация об обстрелах 27 населенных пунктов. "Больше всего обстрелов зафиксировано в Донецкой и Луганской областях. С начала войны там зафиксировано более 5 тысяч обстрелов. Больше всего страдает Харьковщина, там зафиксировано более 11 700 обстрелов", - сказал Евгений Енин.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что в Харьковской области продолжаются деоккупационные мероприятия, в частности по установлению коллаборантов.

Также Евгений Енин рассказал о работе киберполиции. По его словам, силами киберполиции отработано почти 40 тысяч досье на военнослужащих армии России.

Напомним, в МВД рассказали, что с начала войны в пределах Украины и за рубеж в целом переместились более 11,5 миллионов украинцев. Часть из них были принудительно вывезены россиянами.

Ранее мы писали, что страны Евросоюза практически достигли предела возможностей для размещения украинских беженцев.

Также мы рассказали, что украинские беженцы в Польше с марта следующего года будут платить за проживание.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.