ДТЭК заявляет, что делает все возможное, чтоб обеспечить в новогоднюю ночь светом всех жителей Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает главная энергетическая компания Украины ДТЭК.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевской области в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений", - объясняет компания.

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, как отключают свет сегодня в Киеве, Днепре и Одессе.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали, будет ли свет в домах украинцев в новогоднюю ночь.

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