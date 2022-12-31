ДТЭК обещает сделать все возможное, чтобы в новогоднюю ночь Киевская и Днепропетровской области были со светом
ДТЭК заявляет, что делает все возможное, чтоб обеспечить в новогоднюю ночь светом всех жителей Киева, Киевской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает главная энергетическая компания Украины ДТЭК.
"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевской области в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений", - объясняет компания.
Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, как отключают свет сегодня в Киеве, Днепре и Одессе.
Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали, будет ли свет в домах украинцев в новогоднюю ночь.
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