Украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения электроэнергией в новогоднюю ночь.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - сказал он.

Тимошенко подчеркнул, что обеспечение украинцев светом на Новый год является одной из главных задач украинской власти.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новогодние праздники в Украине могут пройти без аварийных отключений света, если не будет новых обстрелов. По его словам, правительство находится в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что пока нет обстрелов, специалисты уменьшают дефицит в системе и увеличивают производство электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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