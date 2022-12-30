В Одессе сегодня, 30 декабря, не будет ходить электротранспорт.

Об этом сообщили местные власти.

Причина остановки общественного электротранспорта - вчерашние "прилеты" по объекту энергетики.

Вчера к вечеру глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что у большей части Одессы и района вокруг нее нет света.

Накануне в Одессе смягчили графики отключений света. Потребители оставались без электроснабжения на 3 часа, а следующее отключение было - через 6.

Помимо атаки на Одессу, ВСУ за сегодняшнюю ночь 30 декабря сбили 10 вражеских дронов над Запорожской и Днепропетровской областями. 9 из них - "Шахиды", а еще один - российский разведывательный дрон "Мерлин".

По данным Воздушных сил, всего по Украине за ночь выпущено 16 "Шахидов" (еще семь летели на Киев).

Ранее в ВСУ рассказали о "волновой" тактике россиян при атаке иранскими дронами-камикадзе и предполагали, что Россия может атаковать ближе к Новому году.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.