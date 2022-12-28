В Одессе смягчили графики отключений света. Теперь потребители остаются без электроснабжения на 3 часа, а следующее отключение - через 6.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно на сайте ДТЭК.

Напомним, что несмотря на заявления о том, что Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии, сегодня, 28 декабря, в столице действуют экстренные отключения.

Также мы писали, что новогодние праздники пройдут без отключений света, если не будет новых обстрелов РФ. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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