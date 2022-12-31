В результате обстрела в субботу, 31 декабря, часть Хмельницкого обесточена. Количество пострадавших в регионе увеличилось до 7 человек.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной", - написал он.

Гамалий также добавил, что в результате обстрела пострадали 7 гражданских лиц, 3 из которых в тяжелом состоянии.

Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что 31 декабря враг целился по гражданской инфраструктуре в разных регионах. Он также добавил, что украинская энергосистема остается стабильной.

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