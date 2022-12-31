В результате удара по Николаеву пострадали 12 жилых домов, в гаражном кооперативе вспыхнул пожар
В результате обстрела Николаева в субботу, 31 декабря, полностью разрушены два жилых дома, еще 12 - повреждены.
Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, в трех учебных заведениях вылетели окна.
"Произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС", - уточняет Сенкевич.
Одна ракета упала у проезжей части. В результате, дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет.
"Проехать можно", - пишет мэр.
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