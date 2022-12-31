В результате обстрела Николаева в субботу, 31 декабря, полностью разрушены два жилых дома, еще 12 - повреждены.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, в трех учебных заведениях вылетели окна.



"Произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС", - уточняет Сенкевич.



Одна ракета упала у проезжей части. В результате, дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет.

"Проехать можно", - пишет мэр.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.