Около 3,4 тысяч украинских военнослужащих сейчас находятся в плену, еще 15 тысяч человек пропали без вести.

Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью немецкому RND.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими без вести - Ред.). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность является особенно тяжелой для родственников", - сообщила Вербицкая.

По ее словам, РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Ранее мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в российских колониях, где содержатся украинские военнопленные, частично улучшились условия содержания.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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