В российских колониях, где содержатся украинские военнопленные, частично улучшились условия содержания.

Об этом свидетельствуют опросы вернувшихся из плена военнослужащих, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

По его словам, улучшение условий содержания – следствие давления Украины и международного сообщества.

"Представитель омбудсмена добавил, что опросы вернувшихся из плена военнослужащих свидетельствуют о том, что частично в колониях улучшились условия содержания. Это следствие давления Украины и международного сообщества", - сказано в записи.

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