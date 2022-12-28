У омбудсмена заявили, что россияне улучшили условия содержания украинских военнопленных
В российских колониях, где содержатся украинские военнопленные, частично улучшились условия содержания.
Об этом свидетельствуют опросы вернувшихся из плена военнослужащих, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.
По его словам, улучшение условий содержания – следствие давления Украины и международного сообщества.
"Представитель омбудсмена добавил, что опросы вернувшихся из плена военнослужащих свидетельствуют о том, что частично в колониях улучшились условия содержания. Это следствие давления Украины и международного сообщества", - сказано в записи.
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