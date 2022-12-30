Опубликовано новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил об очередном заседании ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждали участки на Донбассе, где продолжаются самые жестокие бои. Это Бахмут, Соледар в Донецкой области и Кременная в Луганской области.

Рассказал, что на заседании ставки обсуждали тему энергетики, в частности стратегию сохранения отрасли. Ее реализация станет планом на 2023 год.

Сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.