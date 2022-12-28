Владимир Зеленский обратился к парлаименту. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На последнем в этому году заседании Рады 28 декабря выступил президент Украины Владимир Зеленский. Говорил о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского:

  • "Украина стала одним из лидеров свободного мира".
  • "Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России".
  • "Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать)".
  • "Единство это то, что мы должны сейчас беречь".
  • "Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения".
  • "Мы станем лидером в построении зеленой энергетики".
  • "Мы пройдем эту зиму, российские шахедные удары не помогут".
  • "Количество терминалов Старлинк доведем до более 30 тысяч в ближайшее время".
  • "Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг".
  • "Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности".
  • "Должен быть международный трибунал по военными преступлениям россиян".
  • "Цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену. С начала войны вернули 1456 человек".
  • "Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны".
  • "Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой".
  • "Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации".

Также он косвенно коснулся вопросов церкви, заявив, что "не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".

Выступление Зеленского длилось 52 минуты.

Ранее мы рассказывали, о чем говорил президент во вчерашнем видеообращении.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

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