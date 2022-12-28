Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде. Основные тезисы
На последнем в этому году заседании Рады 28 декабря выступил президент Украины Владимир Зеленский. Говорил о внутреннем и внешнем положении Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского:
- "Украина стала одним из лидеров свободного мира".
- "Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России".
- "Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать)".
- "Единство это то, что мы должны сейчас беречь".
- "Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения".
- "Мы станем лидером в построении зеленой энергетики".
- "Мы пройдем эту зиму, российские шахедные удары не помогут".
- "Количество терминалов Старлинк доведем до более 30 тысяч в ближайшее время".
- "Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг".
- "Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности".
- "Должен быть международный трибунал по военными преступлениям россиян".
- "Цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену. С начала войны вернули 1456 человек".
- "Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны".
- "Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой".
- "Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации".
Также он косвенно коснулся вопросов церкви, заявив, что "не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".
Выступление Зеленского длилось 52 минуты.
Ранее мы рассказывали, о чем говорил президент во вчерашнем видеообращении.
Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.