На последнем в этому году заседании Рады 28 декабря выступил президент Украины Владимир Зеленский. Говорил о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского:

"Украина стала одним из лидеров свободного мира".

"Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России".

"Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать)".

"Единство это то, что мы должны сейчас беречь".

"Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения".

"Мы станем лидером в построении зеленой энергетики".

"Мы пройдем эту зиму, российские шахедные удары не помогут".

"Количество терминалов Старлинк доведем до более 30 тысяч в ближайшее время".

"Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг".

"Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности".

"Должен быть международный трибунал по военными преступлениям россиян".

"Цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену. С начала войны вернули 1456 человек".

"Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: Вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны".

"Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой".

"Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации".

Также он косвенно коснулся вопросов церкви, заявив, что "не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".

Выступление Зеленского длилось 52 минуты.

Ранее мы рассказывали, о чем говорил президент во вчерашнем видеообращении.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.