Италия рассматривает вопрос поставки Киеву систем ПВО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Твиттере.

По итогам телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины поблагодарил ее "за солидарность и всестороннюю поддержку".

"Высоко оценил выделение правительством Италии дополнительных 10 млн евро помощи. Госпожа Мелони сообщила, что рассматривается вопрос предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - написал Зеленский.

Напомним, в командовании Воздушных сил ВСУ уже подготовили перечень военных, которые будут обучаться пользованию американской системой ПВО Patriot. Обучение может занять несколько месяцев.

Ранее Госдеп США подтвердил пакет помощи Украине на 1,85 млрд долларов и рассказал, что в него войдет, кроме прочего вооружения, одна батарея ПВО Patriot.

"Страна" подробно рассказывала, что из себя представляет американская система ПВО Patriot, которая будет передана Украине.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.