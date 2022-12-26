В командовании Воздушных сил ВСУ уже подготовили перечень военных, которые будут обучаться пользованию американской системой ПВО Patriot. Обучение может занять несколько месяцев.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"У командующего Воздушных сил, генерала Олещука (Николая, - Ред.), уже есть список людей, которые могут в ближайшее время направиться на обучение на этот комплекс. Возможно, с Patriot будет дольше, несколько месяцев, возможно, займет. Потому что техника сложная, дорогостоящая, и нужно подготовить специалистов, которые должны досконально овладеть ею, и потом обучать других эксплуатировать этот комплекс", - сказал он.

Игнат добавил, что чтобы освоить немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T и норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, украинским военным понадобилось несколько недель.

Напомним, ранее Госдеп США подтвердил пакет помощи Украине на 1,85 млрд долларов и рассказал, что в него войдет, кроме прочего вооружения, одна батарея ПВО Patriot.

"Страна" подробно рассказывала, что из себя представляет американская система ПВО Patriot, которая будет передана Украине.