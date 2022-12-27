Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили поставку систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Зеленского.

"Поблагодарил Джорджи Мелони за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - говорится в сообщении.

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