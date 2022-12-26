Парламент Литвы направил приглашение президенту Владимиру Зеленскому приехать в Вильнюс в январе 2023 года. Депутаты Сейма собираются вручить ему премию Свободы.

Об этом пишет литовское издание LRT.

Несмотря на отправку официального приглашения, депутаты Сейма не слишком надеются на то, что Зеленский сможет воспользоваться приглашением.

"Мы уже отправили официальное приглашение, и 13 января посмотрим, каким будет решение. Видимо, ожидать его приезда не очень реалистично", - сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам главы Сейма, в настоящее время составляется программа торжественного мероприятия вручения премии и рассматривается вопрос о том, кто мог бы вручить ее Зеленскому. Чмилите-Нильсен сообщила, что на этот раз при подготовке программы будут учитывать то, что "лауреат особенный".

Премия свободы посвящена Зеленскому как лидеру Украины, борющемуся за свободу и независимость, отметило издание.

"Как президент Украины он находится в авангарде этой борьбы за свободу, своим личным руководством и своим примером он вдохновил миллионы людей в Украине сопротивляться и не сдаваться, он мобилизовал все мировое сообщество против преступной деятельности режима Путина", — сказала спикер Сейма.

По закону премию Свободы обычно вручают в литовском парламенте в День защитников свободы - 13 января (день поминовения жертв событий 1991 года, когда в Вильнюсе на акциях протеста погибли 14 человек). Премия представляет собой статуэтку и 5 тысяч евро.

Премия Свободы, учрежденная Сеймом, оценивает вклад отдельных лиц и организаций в развитие приграничного сотрудничества в борьбе за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time.

Также мы писали, что президент Украины стал человеком года и по версии Financial Times.