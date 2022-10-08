В этом году Нобелевскую премию мира получили представители Украины, России и Беларуси, что вызвало волну возмущения среди украинцев.

Глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен в комментарии BBC Украина объяснила выбор победителей целью "подчеркнуть важность гражданского общества и его роль в любой стране, в том числе в противостоянии авторитарным властям".

"Сфера премии мира – это не война в Украине, но это, безусловно, очень серьезный ее фон", – заявила Рейсс-Андерсен.

Отметим, Нобелевскую премию мира вручили украинской организации Центр гражданских свобод, белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому и российскому обществу "Мемориал".

Председатель Нобелевского комитета объяснила, что премию мира вручают лицу или организации, внесшим наибольший вклад в мир за прошлый год. Объясняя победу Беляцкого, она заявила, что правозащитник отстаивал в Беларуси права человека и право голоса в то время, когда власти сделали представителей гражданского общества и правозащитных организаций врагом государства. Поэтому он стал политзаключенным в своей стране.

"Мы хотим четко отметить, что участники гражданского общества вносят большой вклад в дело мира, предотвращая войну и способствуют прекращению войны", – отмечает Рейсс-Андерсен.

Также она заявила, что "гражданское общество было разгромлено в России и Беларуси, а Украина не была полностью развитой демократией и страдала от этого".

Решение по лауреатам Нобелевский комитет принял "в рамках воли Альфреда Нобеля, критериев братства между народами", добавляет она.

Также Рейсс-Андерсен не считает, что вручение премии будет немедленно влиять, ведь "в нынешней ситуации это абсолютно нереально".

"Я думаю, когда Альфред Нобель писал свое завещание, он отдавал себе отчет, какое ужасное влияние на людей могут оказать военная промышленность и оружие, и это было частью его мотивации для создания этой замечательной премии и определения ее условий", - заявляет председатель Нобелевского комитета.

Также Рейсс-Андерсен частично объяснила, почему премию мира не вручили президенту Владимиру Зеленскому или российскому оппозиционному политику, а ныне политзаключенному в РФ Алексею Навальному. По ее словам, всемирное признание комитет "не принимает во внимание".

"Всемирное признание – это не то, что мы принимаем во внимание. И мы никогда не комментируем, кто не получил премию. Мы считаем, что те, кто вносит вклад в дело мира, это не люди, ведущие войну. А указываем на тех , кто сейчас может изменить ситуацию. Войны можно разрешать не только военными средствами. Восстание людей, сопротивление и протесты играли немаловажную роль. И мы считаем, что наши победители будут продолжать это делать", – подчеркивает Бэрит Рейсс-Андерсен.

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