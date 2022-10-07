К критике решения Нобелевского комитета о присуждении премии мира одновременно и украинской, и российской организациям, и белорусскому правозащитнику, подключились и представители власти.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, которые напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отметим, по данным Reuters, Нобелевскую премию мира мог получить Зеленский.

Однако, как стало известно 7 октября, Нобелевская премия мира в 2022 году присуждена правозащитнику из Беларуси, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому (ныне сидит в тюрьме), российской правозащитной организации "Мемориал" (ликвидирована решением суда) и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.