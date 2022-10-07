Нобелевская премия мира в 2022 году присуждена правозащитнику из Беларуси, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому (ныне сидит в тюрьме), российской правозащитной организации "Мемориал" (ликвидирована решением суда) и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", а не президенту Украины Владимиру Зеленскому, как предполагали СМИ ранее.

Церемония оглашения лауреата транслировалась на YouTube-канале премии.

Нобелевский комитет подчеркнул, что лауреаты этого года "представляют гражданское общество в своих странах".

"На протяжении многих лет они пропагандируют право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", – сказано в заявлении Шведской академии.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира разделили филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

В 2020-м награду получила Всемирная продовольственная программа ООН.

Нобелевская премия мира-2019 досталась премьеру Эфиопии.