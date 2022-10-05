Нобелевскую премию по химии в 2022 году получили Каролин Бертоцци, Мортен Мелдаль и Барри Шарплесс. Ученые ввели и использовали на практике так называемую "клик-химию", в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе.

Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу для "клик-химии", а Кэролин Бертоцци вывела ее на новый уровень и использовала в живых организмах.

Химики давно хотят создавать все более сложные молекулы. В фармацевтических исследованиях это часто связано с искусственным воспроизводством природных молекул с лечебными свойствами. Таким образом, было изобретено немало молекулярных конструкций, однако этот процесс длился долго и стоил дорого.

"В этом году премия по химии направлена ​​на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже прямым путем", – сообщил глава Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

Барри Шарплесс, получивший свою вторую Нобелевскую премию по химии, начал работу в этом направлении. Приблизительно в 2000 году он ввел концепцию клик-химии, которая является формой простой и надежной химии, где реакции происходят быстро и избегают нежелательных побочных продуктов.

Вскоре после этого Мортен Мелдал и Барри Шарплесс независимо друг от друга представили то, что сейчас является жемчужиной клик-химии: азидоалкиновое циклоприсоединение, которое катализируется медью. Это эффективная химическая реакция, которая сейчас широко используется. В частности, при разработке фармацевтических препаратов для картографирования ДНК.

Кэролин Бертоцци разработала реакции щелчка, работающих внутри живых организмов, ее биоортогональные реакции проходят без нарушения нормальной химии клетки. Сейчас эти реакции используются по всему миру для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Эта технология используется в лекарствах от рака, которые сейчас проходят клинические испытания.

"Клик-химия и биоортогональные реакции перенесли химию в эпоху функционализма. Это приносит наибольшую пользу человечеству", – говорят в Нобелевском комитете.

Ранее мы писали, что Нобелевскую премию-2022 в области физики получили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.

А вчера мы рассказывали, кто и за что получил Нобелевскую премию-2022 по физиологии и медицине.