Украинка Марина Вязовская стала лауреаткой Филдсовской премии, которую также называют "Нобелевской премией для математиков". Самую престижную математическую награду украинке вручили за решение задачи. Речь идет об упаковке шаров в восьмимерном пространстве.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание пишет, что Вязовская стала второй женщиной в истории, удостоенной самой престижной награды, которую вручают математикам до 40 лет. Вязовская стала второй женщиной в истории премии, которая получила медаль. Ученому удалось решить задачу, над которой веками сражались ученые со всего мира.

По решению Международного математического союза обладателями премии также стали француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и американец Джун Хео. Вязовская была номинирована от швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны.

Марина Вязовская – выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сейчас она работает в Федеральной политехнической школе в Лозанне. 37-летняя Вязовская была удостоена медали Филдса за решение задач об упаковке шаров в многомерных пространствах.

Филдсовская премия учреждена в 1936 году. Международный конгресс математиков вручает ее раз в четыре года нескольким математикам в возрасте до 40 лет за "выдающиеся математические достижения". Первой женщиной, получившей Филдсовскую премию, была Мариам Мирзахани из Ирана. Она получила медаль в 2014 году.

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