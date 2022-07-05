Украинка стала второй женщиной в истории, которая получила "Нобелевскую премию для математиков"
Украинка Марина Вязовская стала лауреаткой Филдсовской премии, которую также называют "Нобелевской премией для математиков". Самую престижную математическую награду украинке вручили за решение задачи. Речь идет об упаковке шаров в восьмимерном пространстве.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Издание пишет, что Вязовская стала второй женщиной в истории, удостоенной самой престижной награды, которую вручают математикам до 40 лет. Вязовская стала второй женщиной в истории премии, которая получила медаль. Ученому удалось решить задачу, над которой веками сражались ученые со всего мира.
По решению Международного математического союза обладателями премии также стали француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и американец Джун Хео. Вязовская была номинирована от швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны.
Марина Вязовская – выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сейчас она работает в Федеральной политехнической школе в Лозанне. 37-летняя Вязовская была удостоена медали Филдса за решение задач об упаковке шаров в многомерных пространствах.
Филдсовская премия учреждена в 1936 году. Международный конгресс математиков вручает ее раз в четыре года нескольким математикам в возрасте до 40 лет за "выдающиеся математические достижения". Первой женщиной, получившей Филдсовскую премию, была Мариам Мирзахани из Ирана. Она получила медаль в 2014 году.
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