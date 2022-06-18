18-летняя жительница Сум Анастасия Курашвили стала чемпионкой мира по спортивной аэробике.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

На чемпионате мира по аэробике, проходящем в португальском Гимарайнше, Анастасия Курашвили показала чемпионское индивидуальное выступление.

Набрав 20,950 баллов, она в итоговом протоколе опередила Айше Онбаши из Турции (20,350) и финку Неа Кивелу (20,050), которые в итоге взошли вместе с украинкой на пьедестал почета.

"Золото" Анастасии - историческая для Украины, поскольку ранее украинки не завоевывали золотые награды на мировых первенствах по аэробике.

Еще одну медаль - "серебро" - завоевали украинские акробатки в командных соревнованиях по аэростепу. В финале они, набрав 16,900 баллов, лишь на 0,050 очка опередили соперниц из Венгрии, уступив команде Южной Кореи (17,750).

Ранее мы также писали, что сильнейший украинский гандбольный клуб "Мотор" будет выступать во втором дивизионе чемпионата Германии по гандболу в сезоне-2022/23.

Кроме этого, "Страна" писала, что Чемпионат Украины по футболу, прошлый сезон которого из-за войны закончили досрочно, планируют возобновить в августе.