На фоне продолжающейся вот уже 113 дней войны в Украине украинские спортивные компании уходят играть в иностранные чемпионаты по своим видам спорта.

Так, мужская баскетбольная команда "Прометей" (чемпион Суперлиги в сезоне-2020/21) проведет следующий сезон в Латвийско-эстонской лиге. Об этом сообщил президент "Прометея" Владимир Дубинский.

Кроме того, клуб подаст заявку на участие в Еврокубке и баскетбольной Лиге чемпионов. Общий состав участников Еврокубка будет известен 22 июня, состав команд в Лиге чемпионов - спустя два дня, 24 июня.

Напомним, исполком Федерации баскетбола Украины принял решение о досрочном завершении всех соревнований сезона 2021/22. При этом чемпионов и призеров баскетбольных соревнований во всех взрослых и юношеских лигах решили не определять, а итоговую классификацию команд утвердить по итогам сыгранных матчей на момент 24 февраля.

Как писала "Страна", на прошлой неделе сильнейший гандбольный клуб Украины "Мотор" принял решение о проведении следующего сезона в чемпионате Германии. Команда будет выступать во 2-м дивизионе чемпионата Германии по гандболу в сезоне-2022/23.

Руководитель Бундеслиги Франк Богманн тогда заявил, что "в Украине невозможно играть из-за войны", поэтому такой шаг "поможет обеспечить существование клуба" из Запорожья.

Как писала "Страна", год назад президент Украины Зеленский предложил Литве совместно с Украиной провести чемпионат Европы по баскетболу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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