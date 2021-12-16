Олимпийская чемпионка из США объявила, что ждет ребенка от русской баскетболистки
Баскетболистка из США, двукратная олимпийская чемпионка Кэндис Паркер сообщила, что ее супруга, российская баскетболистка Анна Петракова, беременна.
Об этом она написала 14 декабря в Инстаграме.
В начале поста Паркер вспоминает, как была счастлива два года назад, когда в кругу семьи и друзей заключила брак с Петраковой.
"Я горжусь нами обеими, горжусь тем, что мы создали и кем мы стали. Спасибо, что всегда любила Лайлу (дочь Паркер от первого брака - Ред.) как свою собственную. Ты была моей поддержкой и голосом разума. Спасибо за мой смех и твои объятия, мой танец под дождем, мое счастье, мой дом. Спасибо, что указываешь мне на ошибки и помогаешь двигаться вперед. Я тебя люблю", - призналась в чувствах американка.
После чего добавила, что всегда мечтала с партнершей о своей семье.
"Не верится, что теперь у нас будет ребенок! Лайла готова стать старшей сестрой! Не могу дождаться, чтобы перейти к следующей главе жизни вместе с тобой!" - написала Паркер.
Закончила она пост фразой по мотивам романа "Алхимик" Паоло Коэльо: "Итак, я люблю тебя, потому что вся вселенная сговорилась помочь мне найти тебя".
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Паркер - чемпионка женской НБА 2016 и 2021 годов, двукратная олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов. Дочь Лайлу она родила от баскетболиста Шелдена Уильямса в 2009 году.
Петракова - российская профессиональная баскетболистка, выступавшая за университетскую команду штата Луизиана и в чемпионате России по баскетболу. Она четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и победитель Евролиги 2013 года. В составе сборной России заняла четвертое место на Олимпиаде-2012.
В сентябре "Страна" рассказывала, что министр транспорта США Питер Буттиджич, который является открытым геем, и его партнер Чэстен приняли в семью двух новорожденных детей.
Мы также сообщали, что в Чили около недели назад узаконили однополые браки.