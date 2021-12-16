Баскетболистка из США, двукратная олимпийская чемпионка Кэндис Паркер сообщила, что ее супруга, российская баскетболистка Анна Петракова, беременна.

Об этом она написала 14 декабря в Инстаграме.

В начале поста Паркер вспоминает, как была счастлива два года назад, когда в кругу семьи и друзей заключила брак с Петраковой.

"Я горжусь нами обеими, горжусь тем, что мы создали и кем мы стали. Спасибо, что всегда любила Лайлу (дочь Паркер от первого брака - Ред.) как свою собственную. Ты была моей поддержкой и голосом разума. Спасибо за мой смех и твои объятия, мой танец под дождем, мое счастье, мой дом. Спасибо, что указываешь мне на ошибки и помогаешь двигаться вперед. Я тебя люблю", - призналась в чувствах американка.

После чего добавила, что всегда мечтала с партнершей о своей семье.

"Не верится, что теперь у нас будет ребенок! Лайла готова стать старшей сестрой! Не могу дождаться, чтобы перейти к следующей главе жизни вместе с тобой!" - написала Паркер.

Закончила она пост фразой по мотивам романа "Алхимик" Паоло Коэльо: "Итак, я люблю тебя, потому что вся вселенная сговорилась помочь мне найти тебя".

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Паркер - чемпионка женской НБА 2016 и 2021 годов, двукратная олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов. Дочь Лайлу она родила от баскетболиста Шелдена Уильямса в 2009 году.

Петракова - российская профессиональная баскетболистка, выступавшая за университетскую команду штата Луизиана и в чемпионате России по баскетболу. Она четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и победитель Евролиги 2013 года. В составе сборной России заняла четвертое место на Олимпиаде-2012.

В сентябре "Страна" рассказывала, что министр транспорта США Питер Буттиджич, который является открытым геем, и его партнер Чэстен приняли в семью двух новорожденных детей.

Мы также сообщали, что в Чили около недели назад узаконили однополые браки.