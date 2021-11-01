Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко получила 344 тысяч гривен помощи по беременности и родам.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные о доходах, фиксирующих существенные изменения имущественного состояния Полины Лысенко в понедельник, 1 ноября.

27 октября Полина Лысенко получила 344 240 гривень материальной помощи к беременности и родам.

28 октября об этом были внесены соответствующие данные в ее налоговую декларацию.

Другая информация не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что центром СНБО по противодействию дезинформации сейчас не руководит назначенная весной Полина Лысенко. Еще в августе она ушла в отпуск по беременности. А ее обязанности исполняет Андрей Шаповалов.

Информация о материальной помощи к родам в декларации Лысенко. Источник: данные о налоговых декларациях

Ранее "Страна" сообщала, что за сентябрь министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которую назначили на должность в конце прошлого года, получила 108,5 тысяч гривень заработной платы. Из них 55 179 гривень было выделено в качестве материальной помощи для оздоровления.

Также мы информировали, что глава НБУ Шевченко за сентябрь заработал более полумиллиона гривень. В декларациях о существенном изменении финансового положения руководителя финансового регулятора указано, что в сентябре он получил заработную плату на основном месте работы в размере 549 800 гривень.