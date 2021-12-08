Парламент Чили проголосовал за легализацию однополых браков. Это решение поддержали 82 члена Национального Конгресса (парламента) страны, против высказались 20.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Теперь законопроект должен подписать чилийский президент Себастьян Пиньера.

Документ узаконивает не только однополые браки, но и разрешает однополым парам усыновлять детей.

Этот законопроект в стране рассматривали в течение четырех лет.

До этого в Чили были разрешены союзы между людьми одного пола, однако они имели не всех супружеских прав, в частности, не могли усыновлять детей.

К слову, в Чили теперь будут признавать и однополые браки, зарегистрированные за границей.

Чили стало шестым государством в Южной Америке, где однополые браки легальны. До этого такие же законы приняли в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Уругвае и Колумбии. Всего в мире их признают более двух десятков стран.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЮАР кроме многоженства хотят разрешить еще и многомужество.

Также мы рассказывали, что парламент Венгрии принял закон, согласно которому усыновление ребенка однополой парой стало практически невозможным.