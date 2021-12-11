На водоеме в Житомирской области обнаружили тела супружеской пары, которая отправилась на рыбалку еще 4 декабря. Водолазы достали погибших из озера, которое расположено в селе Парипсы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В понедельник, 6 декабря, правоохранителям поступило сообщение о том, что ушли из дома и не вернулись супруги из села Парипсы. По одной из версий, они пошли на рыбалку на местный водоем, где мог случиться несчастный случай.

Позже, 10 декабря, в водоеме обнаружили тело мужчины, а 11 декабря – его беременной жены.

Как объяснила 7-летняя дочь пропавших, 4 декабря родители пошли рыбачить на местный водоем, при этом закрыв их с 4-летним братом в доме. Через несколько суток девочке удалось выбраться из дома и сообщить об их исчезновении взрослым.

К поискам 26-летней женщины и ее 31-летнего мужа присоединились полицейские, спасатели, представители местной общины и водолазы.

Как выяснилось, 7 декабря на водоеме была обнаружена пустая лодка, которой могли пользоваться пропавшие. Однако из-за неблагоприятных погодных условий обследование дна водоема в тот день пришлось прекратить.

Тем не менее, 9 декабря работы продолжились благодаря привлечению специальной техники.

В пятницу, 10 декабря, удалось найти и вытащить из воды тело 31-летнего мужчины. На следующий день, 11 декабря, в водоеме разыскали и тело 26-летней женщины.

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