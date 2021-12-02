Кабинет министров, который согласовал законопроект о Высшем совете правосудия, внесет в КЗоТ изменения, касающиеся беременных украинок и тех, у кого есть маленькие дети.

Соответствующий законопроект согласовало правительство. Но на самом деле в нем есть достаточно расплывчатые пункты, которые, наоборот, развязывают работодателям руки.

Нововведений в КЗоТ предлагается несколько:

Беременность внесли в список запретов по дискриминации, наряду с политическими и религиозными взглядами, сексуальной ориентацией, инвалидностью и болезнями. Прописали пункт, запрещающий увольнение работника по инициативе собственника предприятия (кроме случаев ликвидации компании). Если предприятие ликвидируется, беременные и те, кто имеет детей до полутора лет, должны получить выплаты в размере двух минимальных зарплат. Из КЗоТа предлагается полностью вычеркнуть статьи о работе в ночное время и сверхурочной работе (а сейчас эти статьи однозначно выписаны в пользу беременных, матерей малолетних детей, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и т.д). Их заменят достаточно расплывчатыми формулировками типа "законодательством и коллективным договором могут устанавливаться другие запреты привлечения к сверхурочной работе и работе в ночное время". Но требование не обязательное, то есть могут устанавливаться, а могут и нет. Из КЗоТа хотят исключить статьи по ограничениям на командировки и работу в выходные для беременных и тех, у кого есть дети до трех лет. Взамен прописали новые - по беременным запрет сохранили, а вот что касается матерей малолетних детей, то прописали, что они могут привлекаться к ночным и сверхурочным работам, работе в выходные и командировкам, но - по их согласию. Понятно, что выбить такое согласие для работодателя не составит особого труда. Прописали гарантии для беременных, проходящих медицинские обследования. На время таковых за ними сохраняется работа и зарплата.

Также в законопроекте указано, что часть оплачиваемого отпуска по беременности продлевается на время между ожидаемой и реальной датой родов (сейчас такого уточнения нет, просто прописано, что время отпуска - 126 дней).

Ранее "Страна" сообщала, что в парламенте приняли Госбюджет-2022. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его "сбалансированным", отметив, что дефицит бюджета запланирован на уровне 3,5 % ВВП, то есть ровно таком, как прописано в меморандуме с МВФ.

Также мы писали, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила правительству в случае отказа от прививки не отстранять представителей профессий, для которых предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса, а переводить их на удаленку.