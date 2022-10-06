Нобелевскую премию по литературе 2022 года присудили французской писательнице Анни Эрно "за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".

Об этом говорится на сайте премии.

82-летняя профессор литературы считается одним из ведущих современных писателей Франции.

Эрно родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне, окончила Руанский университет.

Все её романы тем или иным образом отражают действительные эпизоды её биографии: детство, социальную карьеру, замужество и материнство, открытие собственной сексуальности, аборт, рак груди, болезнь и смерть матери.

Критики отмечают, что романы Эрно, в которых личные воспоминания накладываются на коллективную память поколения, представляют собой настоящее свидетельство эпохи.

По словам самой писательницы, она предпочитает не творить в рамках традиционных жанров, а искать собственную форму самовыражения.

Ее последний роман "Молодой человек", опубликованный в этом году, рассказывает об отношениях с мужчиной, который моложе главной героини на тридцать лет. Этот опыт позволяет ей совершить своего рода путешествие во времени и на несколько месяцев снова стать "скандальной девчонкой" ее юности. Этот текст является ключом к чтению творчества Анни Эрно — ее отношения ко времени и к письму.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто и за что в этом году получил Нобелевские премии по химии, физике, а также физиологии и медицине.