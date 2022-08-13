Украинский писатель Ян Таксюр, который пять месяцев находился в СИЗО по подозрению в госизмене, вышел на свободу под залог. Об этом сообщила его дочь Мария.

Ранее суд назначил Таксюру залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания.

Теперь, по словам дочери, ее отцу предстоит операция.

Ян Таксюр называет уголовное дело против себя преследованием за инакомыслие.

Ян Таксюр родился в Киеве в 1952 году, с 1980-х годов он публикует сатирические стихи, пишет монологи для эстрады и тексты для многих эстрадных звёзд. Последние пять лет ведет программы на канале "Перший Козацький".

Как писала "Страна", писатель Ян Таксюр находится в СИЗО после того, как в марте СБУ задержала его по подозрению в госизмене.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал "российскими нарративами" слухи о том, что ему могут предъявить подозрение в госизмене.

Также мы рассказывали, что СБУ объявила подозрение в госизмене медику, которая перешла на сторону оккупантов в Херсонской области.