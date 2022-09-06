Основатель музея Михаила Булгакова Анатолий Кончаковский в комментарии "Стране" рассказал, как он относится к призывам Национального союза писателей Украины закрыть музей.

"Я уверен, что это брошено нашими врагами, которые нас, украинцев ненавидят. Это информационная война. А что касается Союза писателей, так Союз писателей всегда был правой рукой КГБ. Они гнобили всех писателей и поэтов: и Максима Рыльского, и Владимира Сосюру, и Василия Симоненко, и Михаила Булгакова и т.д. Им что-то бы закрыть, а вот, чтобы что-то открыть… Ни одного музея не открыли. Вот, например, любимый Гоголь. В Киеве его музея нет. Нет музея Михаила Коцюбинского и так далее. Постройте что-то, сделайте", — говорит Кончаловский.

Основатель музея отметил, что Булгаков наоборот очень любил Украину и никогда ничего плохого о ней не говорил.

"Я очень хорошо знаю творчество Булгакова. Нигде Михаил Афанасьевич не сказал плохо ни про украинцев, ни про украинский язык, ни про Украину. Это говорят его герои, а герои могут говорить, что угодно, потому что это живое произведение. Кто такой Булгаков? Это величайший всемирно известный украинский писатель, киевлянин, который писал на русском языке. Но он любил Украину, обожал Киев и украинцев. Все его тексты прекрасно переводятся на украинский язык, потому что они напитаны Украиной и киевским воздухом. Это наш гений. Музей Булгакова должен быть. Об этом даже сказал наш министр культуры. Слава Богу, он тоже это понимает хорошо и знает, что музеи трогать нельзя", — сказал Кончаковский.

Ранее "Страна" рассказывала, что говорят в музее Булгакова о призывах его закрыть. Кстати, с началом скандала, посетителей в музее стало даже больше чем раньше.

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