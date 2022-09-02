Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против закрытия музея Михаила Булгакова в Киеве, которое инициировал Союз писателей Украины.

Об этом глава Минкульта заявил на брифинге в "Медиацентре Украина".

Ткаченко объяснил свою позицию тем, что Булгаков - киевлянин, а музей "точно не виноват" в некоторых нюансах мировоззрения писателя.

"Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века. Но думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник. Я думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова", - сказал министр.

Он добавил, что его позиция по этому вопросу однозначна: "не стоит трогать музей Булгакова".

Напомним, НСПУ предлагает передать экспонаты музея на хранение в Национальный музей литературы, а на этом месте открыть другой музей – украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года.

В соцсетях после инициативы Союза писателей высказали идею закрыть не музей Булгакова, а сам Союз писателей.

"Страна" рассказывала, что говорят в музее Булгакова о призывах его закрыть.