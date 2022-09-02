На фасаде здания музея Михаила Булгакова в Киеве закрыли чёрной пленкой бюст самого писателя. По словам сотрудников музея, с призывом Национального союза писателей Украины закрыть музей это никак не связано.

"Бюст никуда не убрали. Его просто закрыли в связи с войной, как и памятник. Так же как и памятники другим писателям", - говорит "Стране" одна из сотрудниц.

В то же время, бюст композитора Александра Кошица, который также представлен на фасаде здания, не заклеен чёрной плёнкой.

На вопрос как они относятся к тому, что музей призывают закрыть, сотрудники отвечают так: "Мы не знаем, как оно будет. Пока работаем. Надеемся, что не закроют. Но мы люди маленькие… Не знаю, кому в голову взбрело закрыть музей. Но им не нужен Булгаков, им нужно само здание".

"Не говорите даже таких слов здесь (о закрытии - Ред.). Даст Бог будем работать. У нас сейчас даже больше посетителей, чем было раньше. Все хотят экскурсию, послушать про Булгакова. Покупают книги. Не понимаем только, почему возник этот скандал. Разве Булгаков враг Украины? Наоборот, это наш украинский писатель", - говорит ещё одна сотрудница.

Примечательно, что желающих посетить музей достаточно. Вместе с журналистом "Страны" ещё четверо людей было.

"Пришли, а то вдруг закроют", - говорит одна из посетительниц.

В музее также собирают деньги на помощь ЗСУ.

Как писала "Страна", в соцсетях после требования НСПУ ликвидировать музей Булгакова в Киеве предложили закрыть сам Союз писателей.

Напомним, в середине августа в Киеве сняли мемориальную доску со здания бывшей Первой киевской гимназии (в которой учился Булгаков и которая теперь является одним из корпусов КНУ имени Шевченко). Участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко рассказала, почему это произошло.

Раскрыть имя того, кто принял решение о демонтаже мемориальной доски писателю Михаилу Булгакову, в Киевском национальном университете имени Шевченко отказались.

Ранее мы разбирались, почему "дерусификация" коснулась Михаила Булгакова.