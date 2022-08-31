Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей Булгакова в Киеве

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) требует закрыть музей писателя-киевлянина Михаила Булгакова в Киеве. Причина - литератор "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

Об этом пишет глава организации Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

Вместо музея Булгакова предлагается открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который проживал в том же доме до 1906 года.

Напомним, в Киеве впервые убрали памятный знак в честь Булгакова - демонтировали мемориальную доску, которая пять лет висела на здании бывшей гимназии, где он учился. Таким образом был создан прецедент. Ведь в столице остается еще много напоминаний о знаменитом литераторе, который жил в Киеве и писал о нем. Это и памятник, и улица, и дом-музей.

Ранее мы в отдельном материале разбирались, почему "дерусификация" коснулась коренного киевлянина Михаила Булгакова.

Также сообщалось, что КНУ имени Шевченко засекретил, кто решил демонтировать мемориальную доску Булгакову.

Кроме того, мы писали, что в программе украинских школьников оставят произведения Гоголя, Булгакова, Ильфа и Петрова.