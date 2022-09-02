В Украине идет реакция на требование Союза писателей закрыть музей Булгакова в Киеве. По словам главы Национального союза писателей Украины Михаила Сидоржевского, писатель "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

В ответ в соцсетях призвали закрыть сам Союз писателей - из-за того, что он был создан советской властью.

"Союз (советских) писателей Украины как составная часть всесоюзной писательской организации был создан в 1934 году в Киеве. После того как сталинский режим истребил миллионы непокорных украинцев с помощью Голодомора", - напоминает блогер Алексей Копытько.

"Есть нечто дико символичное в том, что Музей Булгакова атакует структура, в красках описанная в "Мастере и Маргарите". Я убеждён, что дело не в "Белой гвардии" и украинофобстве Булгакова. Это кричит подсознание", - пишет автор поста.

Он предлагает освободить Союз писателей от "пережитков тяжелого сталинского наследия" - государственного финансирования и имущества. "Очень грустно будет жить в стране, где музей Булгакова победить легко, а НСПУ – невозможно", - считает Копытько.

Напомним, НСПУ предлагает передать экспонаты музея на хранение в Национальный музей литературы, а на этом месте открыть другой музей – украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года.

В ответ на требование НСПУ директор музея Людмила Губианури написала у себя в Facebook о том, что прежде чем требовать закрытия учреждения, инициаторам необходимо исключить Булгакова из своего состава.

Как писала "Страна", в середине августа в Киеве сняли мемориальную доску со здания бывшей Первой киевской гимназии (в которой учился Булгаков и которая теперь является одним из корпусов КНУ имени Шевченко). Участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко рассказала, почему это произошло.

Раскрыть имя того, кто принял решение о демонтаже мемориальной доски писателю Михаилу Булгакову, в Киевском национальном университете имени Шевченко отказались.

Ранее мы разбирались, почему "дерусификация" коснулась Михаила Булгакова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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