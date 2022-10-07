Сегодня впервые в истории присуждена Нобелевская премия мира представителям Украины - организации "Центр гражданских свобод".

Однако при этом в украинских соцсетях уже поднялась волна хейта по поводу того, что вместе с Центром премию получила также и российская правозащитная организация "Мемориал" (уже запрещена в РФ). Да ещё и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. В этом некоторые увидели следы продвигаемой президентом России Владимиром Путиным теории о "триедином народе". И в целом возмущены тем, что на одном пьедестале оказалась и украинская организация, и российская (пусть и оппозиционная).

Журналист Антон Подлуцкий считает, что Нобелевский комитет "поломался", как и ООН.

Комментаторы с ним соглашаются и возмущаются:

"Де-факто они по случайному совпадению представители "трёх братских народов". Нобелевская премия? Скорее Шнобелевская".

"Объединять их в рамки коллективных "они" - вот что не достойно", - написала журналистка Ольга Духнич.

Организация "Мемориал" был создана в 1987 для увековечения памяти жертв политических репрессий советской эпохи.

Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

Зимой 2022 года Верховный суд России ликвидировал "Мемориал" по иску Генпрокуратуры.

Ранее Reuters писало, что Зеленский может получить Нобелевскую премию мира.

Также сообщалось, что Нобелевскую премию-2022 по литературе получила француженка Анни Эрно, которая пишет романы о своей жизни.