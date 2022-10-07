Из России поступает разноречивая реакция на присуждение "Мемориалу" Нобелевской премии мира вместе с украинским "Центром гражданских свобод" и белорусским правозащитником Алесем Беляцким.

Глава российского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил "Мемориалу" отказаться от премии.

"Нобелевская премия мира перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением", - заявил Фадеев.

Он считает, что "Мемориал" не должен находиться в компании с украинской организацией, которая "не замечала в предыдущие восемь лет, когда бомбили Донбасс, когда убивали тысячи мирных граждан, детей, стариков".

Говоря о получившем премию белорусском активисте Алесе Беляцком, Фадеев заявил, что перед такими людьми, как он "стояла задача разрушения белорусской государственности".

В то же время, вдова Бориса Ельцина Наина положительно высказалась о награждении "Мемориала" премией мира.

"Для людей, работающих в "Мемориале", не было задачи важнее, чем защита конституционных прав и свобод людей, независимо от их политических убеждений, должностей или веры. В 1989-м, в год создания "Мемориала", его членом стал Борис Николаевич Ельцин. Позже он вошел и в его Общественный совет. Я хорошо помню, как Борис и в личных разговорах, и публично высоко оценивал деятельность этой организации. Считаю, что Нобелевский комитет сделал очень правильный выбор", — заявила Наина Ельцина.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, которые напали на третью.

А в украинской организации "Центр гражданских свобод" порадовались получению премии вместе с "Мемориалом".