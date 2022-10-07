В украинской организации "Центр гражданских свобод", которая стала лауреатом Нобелевской премии мира, отреагировали на сообщение о награде.

"Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала" и "Весны", - написала глава центра Александра Матвейчук.

Приводим текст поста Матвейчук полностью:

"Сейчас говорят армии, потому что раньше голоса правозащитников в нашем регионе не было слышно. Возможно, нас слушали на Комитете ООН по правам человека, но точно не в залах, где принимаются решения людьми у власти.

Если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, кто имеет более мощный военный потенциал, а не верховенство права, такое положение вещей следует изменить. И я должна сказать три вещи.

ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан независимо от их участия или неучастия в военных блоках или военной мощи. Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН. ООН и государства-участники должны решить проблему "пробелов в ответственности" и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений. Без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен. Следует создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности. Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН.

Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала" и "Весны".

Мы едем в поезде из Польши в Киев, поэтому прошу прощения у всех, кто не может мне дозвониться", - написала она.

Напомним, в Офисе президента раскритиковали организаторов из-за того, что в одном ряду с украинскими лауреатами поставили российских и белорусских.

Отметим, по данным Reuters, Нобелевскую премию мира мог получить Зеленский. Однако, как стало известно 7 октября, Нобелевская премия мира в 2022 году присуждена правозащитнику из Беларуси, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому (ныне сидит в тюрьме), российской правозащитной организации "Мемориал" (ликвидирована решением суда) и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

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