Англоязычный иллюстрированный журнал The Week (Неделя), который выходит в Великобритании и США, подвел итоги уходящего года, опубликовав две разных обложки The Faces of 2022 (Лица 2022).

На первой обложке, которая вышла в Великобритании, сюжет основан на традиционном новогоднем застолье. Атмосфера уютная и доброжелательная.

Больше всего внимания уделено событиям на Островах. Во главе стола новый премьер Великобритании Риши Сунак разделывается с индейкой. По правую руку от него - грустный Владимир Зеленский, которому налили бокал, но поесть не дали. Его обнимает уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

За спиной у главных действующих лиц года, то есть совсем не за столом расположились: Илон Маск, что собирается повесить на ёлку птичку Твиттера; не в комнате, а за окном хулиганит Владимир Путин в ушанке и камуфляже, который ударом ноги рушит снеговика в шарфе цветов украинского флага; на стене висит портрет почившей королевы Елизаветы II с поминальной свечкой. Рядом - флаг Украины.

Нашлось место и новому королю Великобритании Карлу III с супругой; американскому актёру Уиллу Смиту, который вызвал бурю в стакане на вручении премии Оскар почти год тому; капитану женской сборной Англии по футболу, что стала лучшей на континенте в прошлом году с радужной повязкой, а также Лиз Трасс, чье пребывание на посту премьера страны оказалось очень скоротечным (рождественский подарок показателен).

На углу стола скучает Великий кормчий Китая Си Цзиньпин в медицинской маске.

Обложка американского издания выдержана в другой эстетике. Это кэрол (Рождественская песня - Ред.), но атмосфера немного иная. Отличаются и главные действующие лица 2022 года.

Повторяются в обоих изданиях пятеро: Зеленский, Путин, Маск, Карл III и Си, хладнокровно наблюдающий за воткнувшейся у его ног российской ракетой.

Все герои года колядуют на улице, исполняя песню на фоне заснеженного пейзажа и разрушенного в результате боевых действий жилого когда-то дома. В руках у них традиционные свечи, одеты они хорошо и разбиты по парам.

Европейскому читателю сложно понять, кто именно изображен на обложке, за редким исключением. На переднем плане поют в паре Зеленский и Байден, которому не нашлось места в британском издании. Они явно солируют, но читают текст с листочка у железной бочки, которые используются в американских городах для обогрева бездомных на улицах. В руке у Зеленского вместо посоха со звездой - фонарь, используемый для уличного освещения.

На заднем плане Илон Маск и новый монарх Великобритании Карл III (без жены). Хорошо заметен на сломанном дереве портрет Владимира Путина, отмеченного кровавой ладонью, а совсем на дальнем фоне - зловеще наблюдает за происходящим бывший президент США Дональд Трамп, который едва ли не объят пламенем, что дают рождественские поленья.

The Week - еженедельный новостной журнал, выходящий в Великобритании и США. Британское издание основано в 1995 году, американское издание - в 2001 году. Австралийское издание выходило с 2008 по 2012 год. Детское издание The Week Junior издается в Великобритании с 2015 года, в США - с 2020 года.

В 2019 году на итоговую обложку журнала The Week попали Владимир Зеленский и Дональд Трамп, которые не могли поделить ракету.