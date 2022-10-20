Уже через месяц после вступления в должность у нового премьера Великобритании - серьёзные проблемы. У Лиз Трасс "остались часы, а не дни" на посту, считает The Telegraph.

Издание сообщает, что сегодня вечером ушла в отставку главный парламентский организатор ("кнут") большинства в Палате общин Венди Мортон.

О накопившихся проблемах внутри парламентского большинства говорит также уход её заместителя - Крейг Уиттакер также ушел в отставку.

В отставку также ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, а ранее был уволен министр финансов Квази Квартенг.

Ранее сообщалось, что замглавы руководящего комитета Консервативной партии Уильям Рэгг просит организовать вотум недоверия Лиз Трасс.

"Я не могу пойти к своим избирателям, посмотреть им в глаза и сказать, что они должны поддерживать нашу великую партию", - заявил Рэгг, выступая в палате общин.

Он отметил, что крайне недоволен подходом нынешней администрации к экономике королевства, а потому направил письмо о недоверии премьеру.

Причиной называют спорный план раздачи денег нуждающемуся населению грядущей зимой, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу.

План обойдется примерно в 150 млрд фунтов. Из них около 90 млрд пойдет на поддержку населения - каждой семье выделят по 400 фунтов на компенсацию взлетевших счетов на свет и газ, а рост цен ограничат примерно текущим уровнем на два года. Что уже привело к рекордному падению курса фунта стерлингов.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.

"Я был не единственным, кто считает его ошибкой", - сказал Байден.