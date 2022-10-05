В Британии набирает обороты мощный правительственный кризис, который может повлиять и на Украину.

Меньше чем через месяц после вступления в должность премьера Лиз Трасс под преемницей Бориса Джонсона зашаталось кресло, и ей прочат скорую отставку.

Однопартийцы грозят ей вотумом недоверия на фоне рекордного падения рейтингов правящей партии консерваторов (тори) и поддержки лично Трасс.

Причина - британцы недовольны нарастающей инфляцией и повальным ростом цен, а также историческим обвалом финансовых рынков вслед за падением курсов фунта стерлингов, который почти сравнялся с долларом. Несмотря на короткий срок при власти, на Трасс обрушились обвинения в провалах в экономике.

Последней каплей стало то, что она снизила налоги на доходы богатых, но отказалась увеличить пособия по безработице, как обещал еще Джонсон, а ограничилась лишь единовременными выплатами малоимущим и компенсациями за подорожавшую в несколько раз коммуналку.

На место Трасс уже прочат проигравшего ей в прошлый раз соперника, экс-главу минфина Риши Сунака. Некоторые не исключают возвращения на пост Джонсона, хотя многие считают его "сбитым летчиком".

Узнавали, что происходит вокруг Трасс, что ждет Британию и как это повлияет на Украину.

Лиз - все?

Бывший глава МИДа Трасс стала премьером благодаря обещанным популистским реформам вроде заморозки цен на электроэнергию и снижения налогов, но экономическая ситуация продолжает ухудшаться.

В итоге соратник Трасс по консервативной партии Майкл Гоув призвал парламент вынести ей вотум недоверия. Причина - несогласие с ее программой по борьбе с экономическим кризисом.

Традиционный осенний съезд консервативной партии в Бирмингеме в эти дни проходит на фоне малоутешительных для премьера и ее партии настроений: по опросам, больше половины британцев выступают за скорейшую отставку Трасс и ее кабинета.

Рейтинги Трасс не превышают 25% - и это всего лишь спустя три недели после начала работы премьером. В то время как её проект реформ понравился лишь 19% британцев.

Как отмечает The Guardian, даже у Джонсона накануне отставки положение было лучше. Reuters пишет, что Трасс за несколько недель добилась столь же "отвратительных" показателей доверия, к которым Тереза Мэй и Джонсон шли несколько лет.

Не лучше обстоят дела у правящей консервативной партии. Её поддержка просела в опросах до исторического минимума в 21%. А у оппозиционных лейбористов рейтинги подскочили до 54%. Такой мощной поддержки лейбористы не имели даже в очень успешную для них эпоху Тони Блэра. И теперь, говорят эксперты, у них есть реальные шансы стать правящей партией.

По опросам, если бы выборы прошли в ближайшее время, то консерваторов бы ждало катастрофическое поражение - с вероятной потерей 75% всех своих мест в парламенте.

В то же время растет поддержка лидера лейбористов Кира Стармера. По последним опросам, 35% британцев считают его лучшим кандидатом в премьер-министры. А крупнейший донор британских консерваторов, миллиардер Гаттер Кварри, переметнулся к лейбористам и теперь спонсирует их, что многие тори посчитали плохим для себя знаком.

Большое недовольство у населения вызвал проект закона о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов для богатых (тех, кто зарабатывает больше 150 тысяч фунтов стерлингов в год). В результате казна недосчитается около 45 миллиардов, которые Лондон планирует занять у международных финансовых организаций.

Даже МВФ раскритиковал Трасс за увеличение социального разрыва между бедными и богатыми и предупредил о высоком риске разогнать инфляцию.

Одной только декларации о намерениях Трасс хватило, чтобы курс английской валюты и доллара сравнялся. В последний раз фунт был таким дешевым почти 40 лет назад, потеряв более 20% по отношению к доллару в этом году. Банк Англии начал экстренную интервенцию для стабилизации экономики, что еще больше раскручивает маховик инфляции.

Помимо этого, анонсированные правительством субсидии на заморозку цен на электроэнергию обойдутся бюджету еще как минимум в 150 млрд фунтов за два года. Британское правительство не делало столь радикальных шагов уже полвека.

В то же время в Трасс разочарованы многие британцы из-за отказа выполнить данное еще Джонсоном обещание увеличить размер пособий, на которых сидят миллионы людей.

Разногласия вызвало ее намерение запустить массовую приватизацию. Трасс надеется привлечь в страну инвестиции. Но есть мнение, что это может привести к сокращению рабочих мест и новому росту цен.

75% британцев считают, что консервативная партия утратила контроль над экономической ситуацией в стране. В частности, такого мнения придерживается 71% избирателей, которые три года назад проголосовали за тори.

По правилам консерваторов лидера нельзя отстранить от власти в первый год работы, но, по данным Guardian, тори уже думают, как обойти запрет (например, через массовую отставку членов правительства или изменение партийных законов).

"У Трасс должно хватить здравого смысла, чтобы понять - она потеряла всякое доверие и не может сделать ничего, чтобы восстановить его, - сказал Mirror один из бывших членов кабинета министров. - Я бы ей посоветовал: "Не распаковывайте коробки, которые грузчики доставили в ваш офис, так как вам, возможно, придется очень скоро снова их вывозить".

Другой экс-министр от тори заявил изданию: "Я думаю, она уже ушла. Они просто этого еще не поняли". Еще один бывший министр отметил, что отставка Трасс - вопрос времени, и консервативной партии "необходимо серьезно поработать над тем, чтобы избавиться от нее как можно быстрее". По его мнению, только ее уход даст шанс тори на предстоящих в конце 2024 года выборах, а главное, время, "чтобы забыть этот ужасный эпизод".

Сама Трасс в интервью Sunday Telegraph заявила, что ее министр финансов Квази Квартенг, рейтинг которого упал еще ниже, чем у нее, делает "прекрасную работу". Она признала, что презентация экономического плана прошла с ошибками и правительству "следовало бы лучше подготовить почву" и людей. При этом Трасс заявила, что план не обсуждался всем кабмином, а решение было принято именно министром финансов.

Что это значит для Украины?

На фоне внутриполитических разборок вопрос поддержки Украины может отойти на второй план.

"В прессе Трасс уже "списали", ее обвиняют в некомпетентности и в том, что она вместе со своей командой тянет страну на дно. Газеты выходят с заголовками "Лиз все", "У Британии до Рождества может появиться новый премьер", "Тэтчер наоборот". Раньше ходили шутки, что хуже Джонсона никого нет. Недоверие к нему началось еще до локдауна и до его вечеринок, а после начатого им брексита. Бытует мнение, что Трасс защищает богатых и обирает бедных. Тори опасаются, что из-за Трасс они могут проиграть лейбористам следующие выборы, назначенные на 2024 год. Впрочем, очередная отставка премьера и выборы нового или досрочные выборы (хотя тори сделают все, чтобы не допустить перевыборов из-за большого шанса их проиграть) могут привесит к новому витку политического и экономического кризиса. А учитывая рекордную инфляцию и угрозу раскола (на фоне сепаратистских настроений в Шотландии и в Северной Ирландии), страна может ввергнуться в хаос и катастрофу. Естественно, в такое тяжелое время внешняя политика и помощь Украине могут отойти на второй план. Конечно, Лондон продолжит поддерживать Киев, это стратегический вопрос. Но масштабы помощи могут снизиться", - сказал "Стране" британский журналист и политолог Гарри Миддлтон.

"Трасс - все", - пишет Daily Mirror.

"Трасс "уйдут" до Рождества", - прогнозирует шотландская Daily Record.

На кресло метят Сунак и Джонсон

Возможные преемники Трасс публично не обсуждаются. Негласно среди кандидатов на замену Трасс (если ее все-таки снимут) называют Сунака, который проиграл ей партийные выборы в начале сентября.

О нем как о более компетентном экономисте, который может попытаться наладить дела в стране, постоянно говорят в кулуарах проходящего в эти дни в Бирмингеме съезда Консервативной партии.

"Незримое присутствие Сунака будет ощущаться на съезде постоянно", - пишет Politico.

Ранее Сунак неоднократно критиковал экономические планы Лиз Трасс, включая резкое снижение налогов, и предупреждал о кризисных последствиях.

При Сунаке, считают эксперты, Лондон продолжит поддерживать Киев. Однако прогнозируют, что Сунак основное внимание уделит восстановлению британской экономики. Косвенно на его отношение к украинскому вопросу могут повлиять предполагаемые российские связи его жены Акшаты Мурти, дочери "индийского Билла Гейтса", владельца миллиардной IT-компании Infosys, у которой серьезные связи с Россией.

Часть экспертов не списывают со счетов Джонсона. По опросам, 48% консервативно настроенных британцев уверены, что он был бы лучшим премьером, чем Трасс. Он уже намекал, что не прочь вернуться к своим обязанностям, если его попросят об этом.

Как сказал накануне съезда один из членов парламента от консерваторов, "Джонсон - это готовое решение для многих людей".

Но у тори опасаются, что возвращение "Джонсонюка" может окончательно похоронить репутацию Консервативной партии, ведь они сами совсем недавно избавились от него под давлением общественности. Вернув Джонсона, партия как бы признает, что совершила ошибку, инициировав его отставку. Что резко сокращает шансы тори на победу на следующих выборах.

В то же время оппозиция во главе со Стармером призывает объединиться, чтобы сорвать реформу Трасс, которую он называет "угрозой национальной экономике" и "игрой на деньги британцев". В теневом правительстве считают, что следует немедленно остановить реализацию плана премьера, являющегося "безрассудным экономическим самобичеванием". Сам Стармер выступает за повышение налогов для 5% самых богатых британцев, национализацию транспорта и энергетической отрасли, а также отмену платы за обучение в вузах. Также он выступает за поддержку Украины и ужесточение антироссийских санкций.