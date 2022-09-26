Курс фунта стерлингов к доллару на торгах 26 сентября упал почти на 3% и достиг исторического минимума.

Утром, на 7:45 по киевскому времени, курс фунта стерлингов к доллару опустился на 2,77% - до 1,0555 доллара с уровня 1,0856 доллара, установившегося к закрытию предыдущих торгов. А около 16:00 по Киеву показатель опускался до 1,0384 доллара, тем самым пробив исторический минимум в 1,054 доллара.

Одновременно курс евро к доллару снизился до 0,9635 доллара с уровня закрытия прошлых торгов в 0,969 доллара. Курс доллара к иене растёт до 144,06 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднялся на 0,68% - до 113,95 пункта.

Инвесторы обеспокоены масштабами краткосрочных потребностей британского правительства в финансировании, считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл.

Ранее глава минфина Великобритании Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны общей стоимостью в 60 миллиардов фунтов стерлингов. При этом Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%.

17 сентября британский фунт стерлингов упал до 37-летнего минимума.

Между тем сейчас в странах Запада наступает худший с 1949 года обвал рынка государственного долга.